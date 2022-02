Euphoria, la exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya y Jacob Elordi, estrenó recientemente su segunda temporada, la cual ya está en su recta final y transmitirá su último capítulo en los próximos días.

El segundo ciclo de la popular serie consta solamente de ocho episodios que concluirán con una dramático y emotivo capítulo que continuará con los eventos tras la obra de Lexi (Maude Apatow).

Los fans podrán finalmente descubrir que pasará con Fez (Angus Cloud), tras una serie de rumores en las redes sociales en torno al personaje que van desde su muerte, un posible arresto o incluso un grave accidente.

La primera entrega de la serie terminó el año 2019, pero su regreso se vio pausado debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Sin embargo, para acortar la espera de los fans la producción estrenó dos especiales el año 2021 dedicados a Jules (Hunter Schafer) y a Rue (Zendaya).

El segundo ciclo continúa con los eventos ocurridos en la primera, en donde los protagonistas se vieron envueltos en distintos acontecimientos que afectarán su vidas.

Entre quienes completan el elenco de la segunda temporada se encuentran: Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid y Austin Abrams.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el final de temporada de Euphoria?

"All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name", es el nombre del capítulo final de la temporada y llegará a la pantalla el próximo domingo 27 de febrero a las 23.00 horas a través de HBO y streaming en HBO Max.

Revisa el tráiler a continuación.