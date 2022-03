La pandemia ha traído diferentes cambios al cine y las películas. Y es que con la dificultad de ir a ver de manera presencial los estrenos los últimos años, algunos streaming tomaron fuerza con la llegada de nuevas cintas.

Y una de ellos es HBO Max, que tras su debut en el internet, contó con la gran atracción de estrenar películas pocas semanas después de que estuvieran en el cine. Cintas como The Suicide Squad y The Matrix 4 llegaron a la plataforma rápidamente y le dieron una ayuda a quienes por diferentes motivos no podían asistir a los cines. Además, le dio una nueva realidad y competencia a las diferentes plataformas que existen actualmente en internet como Netflix, Prime Video y Star Plus.

Pero hay una buena noticia, ya que luego de que HBO Max presentara su plan 2022, se confirmaron varias películas que llegarán a la plataforma a 45 días de su estreno en los cines.

La que encabeza esta lista es The Batman, que se estrenó a inicios de marzo y diferentes medios ya han confirmado su fecha de estreno en la plataforma de streaming. Pero no será la única, ya que son otros grandes filmes que tienen asegurada su pronta llegada a HBO Max.

¿Qué películas estrenos llegarán a HBO Max?

Ya está confirmado que las siguientes películas se estrenarán 45 días después de su salida en cines:

The Batman (se estrenó el 3 de marzo en cines)

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore (se estrena el 14 de abril en cines)

Elvis (se estrena el 24 de junio en cines)

DC Liga de Supermascotas (se estrena el 29 de julio)

Pero esto no será lo único, ya que son varias series y películas originales que llegarán este año a HBO Max. Y sin contar que ya está confirmado que Venom 2 y Spider-Man: No Way Home también se estrenarán en esta plataforma.