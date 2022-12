El actor británico, Charlie Cox, reveló qué pasará con su personaje en la segunda temporada de Treason, tras ese crudo final que impactó a los fans de la producción de Netflix.

La serie, que acaba de llegar a la pantalla con sus cinco episodios correspondientes a la primera entrega, cuenta la historia de Adam Lawrence (Cox), un oficial de altor rango del MI6 que se convierte en el nuevo cabecilla de la unidad luego de que el jefe anterior fue atacado. Todo se complica aún más cuando su pasado con un espía ruso llega para afectar su presente.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO VES LA PRIMERA TEMPORADA DE TREASON, TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Estará Charlie Cox en la segunda temporada de Treason?

La serie finalizó con un emotivo y dramático capítulo en donde Adam, el personaje principal de la serie, es acribillado por el agente de la CIA Dede Alexander (Tracy Ifeachor) frente a su esposa, Maddy De Costa (Oona Chaplin) y su ex amante, una compañera espía llamada Kara Yerzova (Olga Kurylenko).

A pesar de los terrible sucesos que dejó en las cuerdas a los protagonistas, muchos fans especulan que quizás la producción tenía algo planeado para asegurar el regreso de Adam en la posible segunda entrega. ¿Quizás usaba un chaleco antibalas?, ¿quizás todo fue un sueño?. Un sin fin de respuestas tenían los fans para justificar que el personaje de Cox se salvará de los disparos.

Teorías muy posibles considerando que muchísimas series conocidas han utilizado cliffhangers al final de alguna de sus temporadas, en donde uno de los personajes principales se cree muerto, para después regresar a la temporada siguiente. Criminal Minds y Pretty Little son algunas de las producciones que utilizaron en algún momento esa técnica.

Lamentablemente, en el caso de Treason, no será así. Charlie Cox confirmó que su muerte en pantalla será definitiva, por lo que no estará presente como personaje principal en la posible segunda temporada.

En conversación con Metro.co.uk, Charlie se refirió a la muerte de su personaje, señalando que intentó que Adam tuviera otro final.

"Con muchos buenos programas y buenos escritores, a medida que llegan los episodios y puedes ver lo que ya filmaste, hay una fluidez en el proceso de escritura", señaló.

“Hubo una conversación en algún momento en el que estábamos pensando en una segunda temporada y ¿cómo podríamos hacer que Adam regresara? ¿Tal vez no lo matemos o tal vez sobreviva? Todo ese tipo de cosas”, dijo.

Sin embargo, se supo que no estaba destinado a ser así después de que el creador Matt recibiera una llamada del streaming. 'Matt me llamó y me dijo: "Acabo de hablar por teléfono con Netflix y, por mucho que te amen, necesitamos que mueras". Así que siempre fue parte del plan. Por favor, no lo leas. Pero vamos a ver la muerte de Adam”, compartió.

"Y yo estaba como genial, bueno, entonces la segunda temporada puede ser una precuela, entonces tal vez", agregó, alegremente.