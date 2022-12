Treason, la nueva serie de Charlie Cox, acaba de llegar a la pantalla, en donde el actor de Daredevil interpreta a Adam Lawrence, un oficial de alto rango del MI6 que se convierte en el nuevo cabecilla de la unidad luego de que el jefe anterior fue atacado. Todo se complica aún más cuando su pasado con un espía ruso llega para afectar su presente.

La ficción de cinco capítulos acaba de llegar a Netflix con un asombroso final, que impactó a la audiencia y los dejó preguntándose quiénes estarán en la posible segunda temporada.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO VES LA PRIMERA TEMPORADA DE TREASON, TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Quién muere en el final de la primera temporada?

La ficción culmina con un capítulo de alto impacto en donde Adam es asesinado a tiros por el agente de la CIA Dede Alexander (Tracy Ifeachor) frente a su esposa, Maddy De Costa (Oona Chaplin), quien sirvió con ella en Afganistán, y su ex amante, una compañera espía llamada Kara Yerzova (Olga Kurylenko).

Muchos de los seguidores piensan que quizás es personaje de Cox llevaba puesto un chaleco antibalas, sin embargo, a medida que el capítulo avanza la esperanza de los fans se desvanece.

En conversación con Metro.co.uk, Charlie se refirió a la muerte de su personaje, señalando que intentó que Adam tuviera otro final.

“Eso es algo que estaba en el tono original para mí. Antes de leer los guiones, eso iba a suceder”, dijo, explicando cómo sabía desde el principio que Adam iba a morir.

“Hubo una conversación en algún momento en el que estábamos pensando en una segunda temporada y ¿cómo podríamos hacer que Adam regresara? ¿Tal vez no lo matemos o tal vez sobreviva? Todo ese tipo de cosas”, dijo.

Sin embargo, todo cambió tras una llamada del streaming al showrunner. 'Matt me llamó y me dijo: "Acabo de hablar por teléfono con Netflix y, por mucho que te amen, necesitamos que mueras". Así que siempre fue parte del plan. Por favor, no lo leas. Pero vamos a ver la muerte de Adam”, compartió.

"Y yo estaba como genial, bueno, entonces la segunda temporada puede ser una precuela, entonces tal vez", agregó, alegremente.