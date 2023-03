Brendan Fraser volvió con todo al cine luego de años de mantenerse alejado de la industria luego de terminar en una “lista negra” por la denuncia contra abuso sexual que hizo contra el Presidente de la Asociación Extranjera de Hollywood.

Luego de este difícil momento de su vida el actor protagonizó “The Whale” película que recientemente le entregó su primer Oscar a Mejor Actor y que actualmente lo tiene como uno de los actores más populares de Hollywood.

Killers of the Flower Moon es su próxima película

El año pasado se mencionó que la fecha de estreno de “Killers of the Flower Moon”, el drama de época de Martin Scorsese, está fijado para la temporada de verano de Estados Unidos y todavía no está claro si se estrenará exclusivamente en cines o a través de Apple TV Plus.

Basada en el libro de David Grann la película de drama se ambienta en Oklahoma durante los años 20 y narrará los asesinatos en serie a la Nación Osage que afectó a la que era una de las naciones más ricas del mundo.

La película contará con la participación de Brendan Fraser como W.S. Hamilton y también de Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, John Lighgow, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jullian Dion, Willian Bellau, Louis Cancelmi y Jason Isbell, entre otros.

Se espera que la película tenga su estreno oficial en el Festival de Cannes en mayo de este 2023 pero eso aún se mantiene sin confirmar debido a que se han reportado problemas para su debut en el festival debido a la duración que tendrá la cinta, la que por el momento se rumorea que será de 3 horas y 20 minutos.

Por el momento la cinta se mantiene en postproducción ya que Scorsese continúa trabajando con Thelma Schoonmaker, la editora, para finalizar la cinta y darle el corte final.