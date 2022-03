Este lunes, Deadline reveló la primera imagen de "El gato con botas: el último deseo" y no solo eso, sino también se dio a conocer a los actores de formarán parte de la nueva película.

Esta nueva producción será una secuela de la cinta original, spin-off de Shrek, que se estrenó en 2011, seguirá al audaz forajido Gato con botas cuando descubre que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado la cuenta.

En el papel del felino volverá a estar Antonio Banderas y junto a él estará Salma Hayek como Kitty Softpaws. Eso no es todo, ya que contarán con un tercer amigo "Perro", que estará a cargo de Harvey Guillén.

Además de los actores mencionados, Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da'Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Méndez (Jane the Virgin) y Samson Kayo (Nuestra bandera significa muerte), serán parte del elenco.

El gato con botas: el último deseo tiene contemplado su estreno para el próximo 23 de septiembre de 2022.