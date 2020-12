Pancho Saavedra cuenta divertida anécdota con Don Francisco: "Me fue a dejar bien curado"

En un nuevo episodio del programa de “Socios”, el animador de Canal 13 contó una divertida anécdota que vivió hace un par de años junto a Don Francisco durante un viaje a Miami.

El conductor de Contra vientos y Marea inició contando que que "yo llegaba a Miami y tenía seis contactos, Don Francisco, Cristian de la Fuente, Felipe Viel, etc, y decía 'Hola, estoy por aca' por si alguien me invitaba a comer o cualquier cosa' y el único que me llamaba era Don Francisco".

El animador del 13 señaló que ve su celular y se da cuenta que Don Francisco le contestó y lo estaba invitando a comer a un restaurante de comida italiana, junto al equipo de Sábado Gigante, a lo que Saavedra agregó que la fiesta “terminaba esto con una grapa pura y había que cantarle una cosa”.

Tras esto Pancho señaló que el licor de aguardiente no le cayó nada bien y terminó embriagado debido al alto contenido alcohólico del trago"

“Después Don Francisco me fue a dejar bien curado y yo estaba bien doblado y le fui hablando en el camino. Le decía: 'Don Francisco yo quiero una oportunidad en la televisión. Don Francisco yo quiero una oportunidad'”, indicó entre las risas de sus compañeros Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Stefan Kramer.

Tras esto señaló que Kreutzbergerr se rio de la situación, “él me dijo: 'Vas a tener que esperar con mucha paciencia" aseguró Saavedra.