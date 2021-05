Protagonista de El Legado de Júpiter: "Esto es tan drama familiar, como una historia de superhéroes"

Josh Duhamel es el actor que encabeza el elenco de El Legado de Júpiter al convertirse en Utopian / Sheldon Sampson, un superhéroe que enfrenta una difícil disyuntiva en esta historia que es la adaptación de Netflix para el cómic de 2013, creado por Mark Millar y Frank Quietly.

La producción es un drama épico de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado.

Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni de los exigentes estándares personales de estos.

En un encuentro con la prensa en que RedGol estuvo presente, Duhamel explicó que lo que le atrajo al proyecto tiene que ver con que "esto es tanto un drama familiar, una saga o historia de orígenes, como también una historia de superhéroes".

"Lo que me atrajo no fue tanto el material superheroico como sí el conflicto que esta familia tiene al tener estos poderes tanto tiempo. Cuáles son las consecuencias de tener estas habilidades, que de alguna manera todos deseamos tener. Sí, he deseado volar; me gustaría dar un vistazo a la luna; o disparar rayos láser de mis ojos; sería asombroso, pero hay consecuencias que vienen con eso".

"Hay muchas expectativas y responsabilidades. La gente tiende a observarte, especialmente a tu familia. Por eso, las cosas humanas, esas historias humanas con las que uno se puede identificar, creo que es lo que diferencia a esta serie de las otras", postuló el actor.

El elenco de la producción también cuenta con Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, y Matt Lanter.

Josh Duhamel en el set de El Legado de Júpiter.

En tanto, consultado por su relación y lo que consiguió discutir sobre la historia con Millar, quien aparte del creador del cómic es productor ejecutivo de la serie, Duhamel indicó que "para ser honesto no llegué a verlo con mucha frecuencia. Él vive en Escocia, así que lo vi apenas una vez en el set y otro par de veces fuera de él".

"Pero sí he hablado con él en múltiples ocasiones desde que terminamos esto, y está completamente entusiasmado con el tema, es una de las cosas favoritas que ha hecho. Algo que para mí fue muy positivo de escuchar".

"Al conocerlo y al saber que él tiene altas expectativas con el proyecto, además de que publica tantas cosas y que no quiere sacar al mundo nada que no sea de la mejor calidad, sí te genera algo de ansiedad al tener que interpretar y cumplir. Pero ha sido un gran fan y gran consejero desde el principio", puntualizó.

El Legado de Júpiter debutará con ocho episodios de una hora en Netflix el viernes 7 de mayo.