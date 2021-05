Actor de El Legado de Júpiter sobre la adaptación: "Fue un trabajo realmente difícil, no voy a mentir"

La adaptación en formato serie de El Legado de Júpiter, la alabada novela gráfica de Mark Millar, debutará esta semana en la plataforma de streaming Netflix y por eso su protagonista Josh Duhamel conversó con RedGol en medio de un encuentro con la prensa para entregar detalles de su experiencia.

La producción es un drama épico de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado.

Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni de los exigentes estándares personales de estos.

Consultado por si es más fácil trabajar con un material de origen pre existente como un cómic o si es un desafío que necesita derrotar, Duhamel explicó que "hay alguna expectativa, alguna responsabilidad de mantenerse apegado al contenido original".

Josh Duhamel en el set de El Legado de Júpiter.

"Pero lo positivo es que hasta el momento nadie ha interpretado a este tipo, así que no seré comparado con nadie. Gracias a Dios. Así que ha sido divertido crear de alguna manera quién es este personaje. Fue muy entretenido", añadió.

Eso sí, admite que "fue un trabajo realmente difícil, no voy a mentir. Estuvimos allí mucho tiempo, para trabajar el peinado, el maquillaje, el traje y todo lo demás. Trabajamos más duro de lo que usualmente hacemos para terminar esto de manera apropiada".

"Pero es agradable ver que después de todo el esfuerzo que hicimos, Netflix lo aprobó con creces. Se puede ver en pantalla que amaron lo que hicimos y toda la atención que le dieron", puntualizó.

Josh Duhamel conversanco con la prensa, a propósito del lanzamiento de El Legado de Júpiter.

El Legado de Júpiter: "Nunca había visto a un superhéroe hacia el final de su carrera"



El elenco de la producción también cuenta con Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, y Matt Lanter; para contar una atípica historia de superhéroes.

De hecho, Duhamel ni siquiera tenía pensado para su carrera ponerse un traje y volar. "Para ser sincero, no estaba buscando hacer un proyecto de superhéroes. Pensaba que el tren ya se había ido para mí. En el sentido de que si iba a pasar, habría ocurrido hace 15 años", admitió.

El Legado de Júpiter: El autor del cómic Mark Millar conversando con Josh Duhamel y Andrew Horton.

Aunque, por otro lado, "resultó ser el momento perfecto, porque no soy tan viejo para interpretarme joven y no soy tan joven para interpretarme viejo. Y nunca había visto a un superhéroe hacia el final de su carrera; viejo, desaliñado, con cabello canoso largo y una gran barba. Se siente como una especie de Zeus, Moisés y Santa Claus. Había una especie de sabiduría que venía con este tipo que me encantaba".

"Creo hay algo llamativo en la idea de interpretar a este sujeto joven y viejo, aunque sea el mismo. Toda la historia que tiene es parte de lo que es ahora, el cómo ha criado a sus hijos y que estos realmente no estén a la altura, dándose cuenta de que probablemente no fue el mejor padre, porque estaba demasiado ocupado siendo Utopian en todos estos años", sentenció el actor.

El Legado de Júpiter debutará con ocho episodios de una hora en Netflix el viernes 7 de mayo.