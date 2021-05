Revisa los primeros minutos de Espiral, la nueva película de la saga El Juego del Miedo

Ya habíamos avisado antes que la saga de Saw o El Juego del Miedo aún no estaba completa o, a propósito del universo, muerta. Esto porque que Espiral (Spiral: From the book of Saw), la nueva película en la franquicia, llegará este 14 de mayo a los cines que estén abiertos en Estados Unidos, mientras que próximamente debutará en el resto del mundo. Y ahora ya conocemos sus primeros minutos...

A la sombra de un respetado veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el atrevido detective Ezequiel "Zeke" Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se encargan de la rebuscada investigación sobre unos asesinatos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad: ¿Habrá regresado? ¿Será posible?

Con cada movida, Zeke se acerca más al centro de un misterio y a los macabros juegos de un asesino.

El equipo original de Saw de Mark Burg y Oren Koules produjo la entrega, con loa que al menos están aseguradas una buena dosis de creatividad para la muertes que se ilustrarán en pantalla y que cautivaron al público.

Spiral: From the book of Saw también marca el retorno de Darren Lynn Bousman a la dirección, tras su experiencia con la segunda, tercera y cuarta entrega de la saga.