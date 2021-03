La saga de "El Juego del Miedo" continúa: Revisa el trailer de "Espiral"

Para quienes pensaban que la saga de terror conocida como "Saw" o "El Juego del Miedo" había terminado con la octava entrega, llegó el momento de decirles que estaban equivocados. La franquicia llegará una vez más a los espectadores esta vez con una película llamada "Espiral" ("Spiral: From the book of Saw") y protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson.

En la historia, a la sombra de un respetado veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el atrevido detective Ezequiel "Zeke" Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se encargan de la rebuscada investigación sobre unos asesinatos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad: ¿Habrá regresado? ¿Será posible? Con cada movida, Zeke se acerca más al centro de un misterio y a los macabros juegos de un asesino.

La entrega está producida por el equipo original de "Saw" de Mark Burg y Oren Koules, así que al menos están aseguradas una buena dosis de creatividad para la muertes que se ilustrarán en pantalla y que cautivaron al público.

Además, la película marca el retorno de Darren Lynn Bousman a la dirección, tras su experiencia con la segunda tercera y cuarta entrega de la saga.

"Spiral: From the book of Saw" tiene su estreno proyectado para mayo próximo.