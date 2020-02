"Spiral": Revelan trailer de la película que revive la saga de "El Juego del Miedo"

Alguien está cazando y brutalmente asesinando a policías en "Spiral: From the book of Saw", la película que le dará un nuevo halo de vida a la saga de "El Juego del Miedo".

El trailer presenta a Chris Rock y Max Minghella como dos detectives encargados de descifrar el misterio del asesino que azota su ciudad. A ellos también se suma Samuel L. Jackson, en un trailer que se extiende por casi dos minutos y medio.

El estreno está proyectado para mayo de este año. Revisa el adelanto a continuación: