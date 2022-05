Anthony y Joe Russo estaban tranquilos produciendo proyectos para Netflix, tras hacerse cargo de las dos últimas y monumentales películas de Avengers. Pero ahora decidieron volver a dirigir la acción con El Hombre Gris, una explosiva apuesta del servicio de streaming protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

Es la historia del ex agente de la CIA Court Gentry (Gosling), quien en algún momento fue elegido en una prisión federal y reclutado por su antiguo jefe Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Claro, en otro tiempo, Court fue un mercenario altamente capacitado al servicio de la agencia. Pero las cosas cambiaron.

Ahora lo persigue por cielo y tierra Lloyd Hansen (Evans), un ex compañero de la CIA que no se detendrá hasta capturarlo. Afortunadamente, la agente Dani Miranda (De Armas) le cubre las espaldas. Aunque, aún así, las cosas no serán fáciles.

Regé‑Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura y Alfre Woodard completan el elenco de la entrega inspirada por la novela The Gray Man, de Mark Greaney, y cuyo guión corre por parte de Joe Russo, Christopher Markus y Stephen McFeely.

El Hombre Gris estará disponible en todo el mundo el 22 de julio en Netflix.