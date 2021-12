Vanesa Borghi se hartó de los grito de Sergi Arola en medio del más reciente episodio de El Discípulo del Chef, porque terminó 'parándole los carros' y frenando en seco al chef español después de que el hombre se sulfuró por una confusa instrucción que había dado.

El suceso se produjo en la emisión de este miércoles del programa de Chilevisión, cuando se encontraban en la primera prueba del capítulo, un desafío en el que tenían que preparar un menú para un matrimonio con tres platos.

"Bien cubiertos de salsa blanca. Se ralla queso y al horno", conminó el chef a sus discípulos.

Y mientras Vanesa concretaba la acción solicitada, Arola atacó: "Es demasiada cantidad, Vanesa".

"Me estás diciendo que lo cubra", le recalcó la ex Morandé con Compañía. "Pero se tienen que ver los canelones. No es que los cubras", replicó el español.

Entonces, intervino Miguelito: "Tranquilo, Sergi. Nos pones más nerviosos".

El Discípulo del Chef: ¿Por qué Vanesa Borghi frenó en seco a Sergi Arola ?

"Pero Sergi, dijiste eso", le insistió de vuelta Borghi, siempre guardando la calma.

Sergi no quedó en paz con la reacción de Miguelito ni tampoco con la respuesta de Vanesa: "Que se cubran, claro, que estén cubiertos de salsa".

En la entrevista fuera del set, la también modelo comentó que "es que Sergi no se da cuenta que mientras más grita, mientras más eufórico se pone, mientras más efusivo, sé que no lo hace de mala, pero no se le entiende. Entonces 'ponle más, ponle menos'".

"¿Tan difícil es lo que digo que cuatro personas no son capaces de entender que quiero un bowl, dos canelones juntitos, pegados, uno al otro, solo con bechamel, y que solo se vea la masa recubierta de bechamel?", cuestionó Arola de vuelta en la cocina.

"Sí, Sergi, pero si nos dijiste que lo cubriéramos todo, está bien... Pero si gritas, todos se ponen nerviosos y no funciona así la cocina", le espetó Vanesa ya perdiendo la paciencia.

Sergi insistió: "es que si no grito dan el tiempo y no hemos sacado los platos".

Y ya más calmado, fuera la cocina, el mismo chef líder del equipo rojo resaltó que "vamos a ver un próximo programa donde toda la prueba sea así, cuando no haya esa presión que doy, veremos el resultado. Igual tienen razón y parece que, sin presionarles, funcionan mejor. Quiero probarlo".