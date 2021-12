El Discípulo del Chef vivió momentos de tensión cuando el equipo rojo vivió una intensa crisis en medio de las pruebas del capítulo de este miércoles, cuando Paola Troncoso terminó enfrentándose al mismísimo chef Sergi Arola.

Una confusión en torno al postre que se debía presentar fue el detonante del feroz encontrón.

En ese momento, Troncoso explicó que recibió instrucciones incorrectas de parte del chef español, lo que incluso condujo a que su compañera Vanessa Borghi terminara confundida con lo que tenía que hacer.

Si bien Marlén Olivari intentó consolar a Paola, finalmente dejar las grabaciones y partir rumbo irse a camarines.

"Sergi es nuestro chef, y me manda a pedirle una receta a la Vanessa (Borghi) y resulta que la receta tenía ella no es la que había pensado, entonces me siento una imbécil (...) Me cansé, me cansé", lamentó Troncoso, ya sin poder contener las lágrimas.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué Paola estaba tan furiosa con Sergi Arola?

Y luego Paola explicó que "exploté porque la receta que Sergi nos dio, la dejé anotada. Decía que tenía que poner la leche en una cacerola, con huevo, azúcar y cocerla".

"Y él me retó porque no lo estaba haciendo a 'baño maría’', y en ninguna parte decía que era así".

"Me molestó porque han pasado varias semanas en que él me ha retado mucho. Siempre trato de mantener la buena onda, tomarlo con humor, pero llega un momento en que uno colapsa. Yo hoy colapsé", recalcó.

Ya en frío, Sergi comentó que "yo quiero pedir disculpas. Evidentemente que uno no quiere tratar mal a nadie, que no se sienta mal, pero evidentemente son siete miembros del equipo, siete con sus preguntas, dudas y comentarios, y yo tengo que manejar a los siete".

En la nota positiva, la ex Morandé con compañía volvió a reunirse con el equipo rojo, para enfrentar el reto de eliminación.