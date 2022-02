Una dramática eliminación se tomó el más reciente capítulo del "El Discípulo del Chef", en donde tras la derrota del equipo rojo, los dirigido por el chef español Sergi Arola perdieron a uno de sus compañeros de competencia que debió abandonar la cocina.

Recordemos que esta temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados, el cual será elegido por el mentor del equipo.

Tras la derrota del equipo rojo, el mentor del equipo debió escoger quién de sus discípulos ya no seguiría en competencia.

Miguelito había sido salvado anteriormente gracias a Helhue Sukni, quien abandonó la competencia para poder ceder su lugar al ex integrante de Morandé con Compañía. En esta ocasión, sin embargo, no hubo vuelta atrás y debió abandonar el programa.

El comediante se vio muy afectado por la decisión del chef español señalando: "Son muchas cosas que decir y no sé dónde empezar. No me lo esperaba, pero yendo a la realidad, quizás soy el más débil del grupo. Porque los demás estaban de lleno en la cocina y yo apoyando", señaló en su despedida el humorista.

Asimismo, agregó que no se esperaba la decisión tomada por el chef español. "Me salvé hace unos capítulos de que me hayan eliminado, Helhue me cedió su lugar y la decisión de Sergi me deja descolocado completamente".

"Me voy triste a mi casa, quería seguir avanzando, quería seguir aprendiendo. Voy a extrañarlos a todos. Me voy enojado, decepcionado conmigo, pero a la vez agradecido por la oportunidad". expresó.