Hasta ahora El Discípulo del Chef no había tenido un momento menos sorprendente que el que se vivió en el capítulo de eliminación de este jueves, una vez que se confirmó que Francisca Merino tuvo que decir adiós al programa gastronómico de Chilevisión.

La partida de la actriz se presentó apenas a un par de capítulos desde que entró a la competencia, sabiendo que la antigüedad iba a mandar al chef, cuando se supo que el equipo verde había perdido los duelos de eliminación.

A pesar del poco tiempo que compartieron, hubo palabras emotivas al cierre del capítulo, lideradas por Ennio Carota, quien aseguró que "ha sido un placer compartir contigo".

"Eres muy simpática, divertida. Es súper agradable trabajar contigo. Llegamos hasta acá, pero nos vamos a encontrar seguramente en otro lugar, para seguir pasándola bien", remató el italiano.

Acto seguido, Ennio le pidió a Karen Bejarano que cantara alguna canción de despedida a Merino, ante lo que la ex chica Mekano sacó la voz para invocar a Los Enanitos Verdes con su canción Amigo: "Porque un amigo es una luz, brillando en la oscuridad... Siempre serás mi amigo, no importa nada más".

En tanto, tras la sincera experiencia que vivieron juntas, Kenita Larraín expuso que "fue maravilloso reencontrarnos acá, conversar, trabajar juntas. Pucha, yo vengo recién llegando, pero me adapté al tiro. Me da pena que se vaya. Te vamos a extrañar. Un beso gigante".

Luego fue el turno de Camilo Huerta: "La Panchita entrega mucha alegría al programa. No es que ella sea chistosa, palabras medias extrañas que decía y nos causaba mucha risa. Nos reíamos de su simpleza, aunque no le gusta que la manden".

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijo Francisca Merino al despedirse?

"Para mí todos los cambios son buenos. Estoy súper feliz en irme a descansar. La verdad me duelen mucho los pies, estoy cansada. Además, quiero hacer dieta porque me lo he comido todo", comentó la actriz antes de partir.

Y antes de cerrar, añadió que "mientras cocinaba, comía, comía y comía. Tenía muchas ganas de quedarme, pero había gente desde antes y así son las cosas, no tengo mayor apego. Yo estoy abierta a los cambios, y si hay que irse, hay que irse".