El Discípulo del Chef vivió una eliminación que prácticamente se veía venir cuando le tocara particularmente al equipo rojo. Tras los tensos momentos que vivieron en la previa, finalmente, Sergi Arola decidió echar a la ex actriz de Morandé con Compañía Paola Troncoso.

El duelo estuvo marcado por preparaciones con productos del mar y tras una intensa disputa, los primeros que rescató el chef fueron Rodrigo Villegas y Yuhui Lee. En tanto que Miguelito se salvó por el potencial de su preparación.

La decisión final vino frente a Marlen Olivari, Vanesa Borghi, Carlos Días y Paola Troncoso.

"El juego es así y unas veces se gana y otras se pierde y cuando pierdo me toca despedirme de un miembro de mi equipo y la persona que tengo por desgracia que apartar es Paola, lo siento", advirtió Arola, al concluir.

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijo Paola Troncoso al ser eliminada?

Paola admitió que era una decisión que se esperaba, "yo sabía, lo sentía que me iba yo".

"Soy súper sensible, quizá demasiado, entonces me pasa que Sergi tiene su carácter y yo lo entiendo y tampoco puedo cambiar mi forma. Tenía el presentimiento de que me iba a ir hoy", añadió.

Pero antes de partir, Troncoso comentó: "les agradezco a todos porque para mi esto ha sido un bálsamo en muchas cosas de mi vida y de verdad que esto ha sido disfrutar. Me voy con mi cuaderno lleno de recetas porque ya le he dado de probar a mis hijos y les encanta".