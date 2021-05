Edward Norton se incorpora al elenco de Knives Out 2

Knives Out 2, la secuela que prepara Netflix de la alada película de Rian Johnson, continúa sumando reconocidas figuras a su elenco, con la incorporación nada menos que de Edward Norton.

Daniel Craig será nuevamente el protagonista, encarnando al detective Benoit Blanc y siendo el único personaje de la primera parte que se mantiene abordo para una segunda tanda.

Este lunes ya se había informado que Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy, Army of the Dead) también será parte de la cinta. Y la jornada del martes fue el turno para el anuncio de la llegada de Norton, según informaron diversos medios especializados estadounidenses.

Eso sí, por el momento se desconocen más detalles del rol que adoptará el actor, así como tampoco se han desvelado la línea argumental de la trama, aunque claro no está demás decir que estará centrada en un misterio con más de un giro, como ya lo hizo la primera entrega, con el fin de que Benoit Blac haga gala de sus extraordinarias destrezas.

En tanto, las filmaciones se realizarán en Grecia durante el verano europeo de este año.