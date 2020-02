"Entonces a las 3 de la mañana nos empelotamos todos": Eduardo Ravani critica rutina de Javiera Contador en Viña

Eduardo Ravani fue uno de más de los que elogió la rutina de Javiera Contador en su paso por el Festival de Viña del Mar 2020, pero igualmente tuvo algunas aprehensiones sobre la propuesto, especialmente cuando la comediante habló de sus partes íntimas.

Opinando en el panel de "Contigo en la Mañana", el emblema del "Jappening con Ja" alertó que "voy a provocar desazón con lo que voy a plantear".

"A lo mejor soy de otra época, pero yo creo que un espectáculo como el de ella en Viña del Mar merece respeto para toda la familia. Es un espectáculo que va y trasciende más allá de la gente que está en la platea", explicó.

A pesar de que "el guión fue un relato inteligentísimo, el carisma de la Javiera es innegable. Ella es capaz de traducir en un relato muy dinámico, de una agilidad y ritmo increíble, una historia que nos llega a todos, pero yo no estoy de acuerdo en que haya llegado a denostarse ella misma en función del espectáculo".

De acuerdo con Ravani, lo que hizo Contador es que "a la mujer la lleva al nivel de colocar de forma coprolálica y grosera elementos que son propios de la intimidad de una mujer".

Fue ahí que intervino el animador Julio César Rodríguez para cuestionarle que "es un show a la 1 de la mañana". Pero Ravani insistió: "no es un tema de hora, entonces a las 3 de la mañana nos empelotamos todos".

"Usted dice que es familiar y a uno se le viene a la mente los niño", retrucó Rodríguez, ante lo que Ravani se mantuvo firme: "entonces hagamos lo que queramos, empelotémonos entonces, hacemos el acto sexual a las 4 de la mañana po, hue**".

"Se trata de la justa medida", continuó el ex rostro de Mega. "No es necesario. Ella no necesitaba esa herramienta. El show fue aplaudido, pero debe haber algún tipo de nivel donde uno tiene que frenar, algún tipo de cánones de estructuras que no permitan que uno pueda hacer lo que se le ocurra arriba de un escenario".

Revisa el momento a continuación: