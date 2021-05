Ed Sheeran y Courteney Cox recrean la divertida rutina de baile de Monica y Ross en Friends

La estrella de Friends Courteney Cox y su amigo, la estrella de la música Ed Sheeran recrearon unas de las escenas más icónicas de la serie Friends: La rutina de baile de Monica y Ross Geller.

A través de su cuenta de Instagram la estrella compartió el video señalando: "Solo un baile de rutina con un amigo ...",

La actriz y el cuatro veces ganador del premio Grammy parecían estar perfectamente sincronizados mientras interpretaban el número. "Tuvimos una reunión propia este fin de semana", escribió Sheeran, en su propio perfil e incluyendo el hashtag "#obviouslybetterthanross" (obviamente mejor que Ross) en la leyenda.

El icónico baile fue estrenado durante la temporada seis de la serie, en el episodio "The one with the Routine", en donde Monica junto a su hermano Ross (Davis Schwimmer) son invitados por la nueva compañera de casa de Joey, Janine, que es bailarina a participar en la grabación del especial de año nuevo Rockin Eve de Dick Clark. Sin embargo, no resulta bien para los entusiasmados hermanos quienes nunca son captados por las cámaras, esto hasta que deciden realizar su especial rutina de baile, por lo que logran ser incluidos en los bloopers.

El elenco de la legendaria comedia que se transmitió durante 10 temporadas entre los años 1994 hasta el 2004 se reunió recientemente para un especial de reunión para HBO Max titulado Friends: The Reunion, que contó con la participación de todos los protagonistas quienes repasaron los mejores momentos de la serie.

Revisa a continuación la rutina de Cox y Sheeran vs la original.