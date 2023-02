No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Esta noche comienza una nueva versión del Festival de Viña del Mar 2023 con la primera de seis noches que buscan volver en todo su esplendor, luego de la suspensión de los últimos dos años por la pandemia.

Con críticas por la elección de los artistas, las bajas y una organización que en tiempo récord tuvo que confirmar a los invitados, pero sobre todo con el gran entusiasmo del público, la Quinta Vergara vuelve a ser el escenario de Latinoamérica con entradas agotadas para la primera noche.

Y desde dicho recinto está nuestro enviado especial Cristián Cavieres, quien en la tercera entrega en vivo y en directo de Festigol te cuenta todos los detalles de la jornada dominical de Viña 2023 con las esperadas conferencias de prensa, la espera por Karol G en el Sheraton Miramar, pero sobre todo de la llegada del público a la Quinta Vergara.

¿Quién se presenta hoy domingo en el Festival de Viña del Mar?

El Festival de Viña del Mar, que tendrá nuevamente a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en la animación, tendrá a la colombiana Karol G como artista en la apertura, con un listado de éxitos de musica urbana y reggeatón.

El número de humor de la primera noche festivalera estará a cargo de Pamela Leiva, quien enfrentará al Monstruo de Viña por primera vez en su trayectoria, con un público en su mayoría juvenil.

Mientras que en el cierre de la jornada, la chilena Paloma Mami debutará en el máximo certamen continental con sus mejores hits, donde se espera el remix de Ultra Solo, como algunas sorpresas en el escenario.

