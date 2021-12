La serie de The CW regresó con nuevos capítulos, tras el electrizante final de la cuarta temporadas.

La pregunta más esperadas por los fans de Dynasty finalmente tuvo respuesta en el estreno de la nueva temporada. Los fans del reboot de la exitosa serie de los 80 se enteraron que pasó con Fallon Carrigton (Liz Gillies), luego de los eventos ocurridos en el final de la cuarta temporada.

El personaje fue acribillada en la ultima escena de la temporada anterior, dejando a los fans con la duda sobre su estado de salud. En el estreno de la nueva temporada, que se dividió en dos partes, los seguidores de la ficción pasaron un gran susto luego del anuncio en televisión del Canal 6 en donde informaban sobre "el asesinato de Fallon".

Afortunadamente, para los fans de la serie Fallon continua con vida, quien al ver la noticia en la TV, señala indignada desde su cama en el hospital: "¿Enserio? ¡¿La gente realmente piensa que estoy muerta?!". Dando a entender que todo se trataría de fakenews.

Después de obligar al hospital a darle de alta temprano, Fallon pasó el resto de la hora controlando los daños en su negocio y su matrimonio, y para luego ir a enfrentar a su atacante a la cárcel. Sin embargo, Eva, se niega a disculparse o a retractarse por la información{on que filtro a la prensa sobre Colin y Fallon, agregando que lo que más lamenta fue haberse equivocado, ya que el objetivo era Liam.

Tras una larga discusión con Liam, en donde le dice enfáticamente que no perdonara a su esposa por haberlo engañado con Colin, la joven se desmaya y entra en estado coma. Tras un salto de tiempo de dos semanas, el estado de Fallon no evoluciona y los doctores no saben que hacer para despertarla.

Durante su estado de inconciencia, la joven sueña con su esposo y con el futuro junto que podrán tener, hecho que la hace despertar. ¿Qué crees que ocurrirá en la relación entre Fallon y Liam?.