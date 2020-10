Dwayne Johnson actualiza su agenda y revela cuando filmará "Black Adam"

Como pocos actualmente, Dwayne "La Roca" Johnson actualmente tiene tres proyectos cinematográficos bajo la manga y ahora reveló cómo proyecta su agenda para los próximos meses, revelando de paso cuándo comenzarán las filmaciones del esperado proyecto del DCEU, "Black Adam".

Johnson ya había adelantado cómo será su película superheroica al participar en el evento DC Fandome, entregando luces sobre el origen de su personaje, confirmando la participación de Noah Centineo en la película y asegurando que la jerarquía de poder cambiará en el universo cinematográfico de DC.

La semana pasada, el elenco de la entrega sumó a Sarah Shahi, reconocida por su participación en la serie "Person of Interest", y el fin de semana "La Roca" reveló para cuando proyectan las filmaciones del blockbuster.

"Miren esta maravillosa toma desde nuestro gigantesco set para RED NOTICE de @netflix aquí en Georgia", partió diciendo Johnson en su Instagram.

"Nunca tomo el trabajo como algo que ya estña logrado y estoy agradecido que, una vez que complete Red Notice el próximo mes, inmediatamente iré a filmar YOUNG ROCK para @NBC", explicó el famoso actor, mencionando un segundo proyecto en carpeta: la serie que relatará el camino a su estrellato desde la infancia.

A continuación indicó que "luego en la primavera (boreal), filmaremos la grande BLACK ADAM para el DC Universe".

"Las tres son grandes producciones, todas filmadas en el estado de Georgia. Me siento bendecido de estar trabajando y no hay nada mejor que crear trabajos para equipos, sus familias y los negocios locales", puntualizó Dwayne en su publicación.

...and here’s the animated teaser trailer for #BlackAdam from #DCFanDome

pic.twitter.com/WMVBMjuQmR