Este jueves, Paramount Pictures y eOne revelaron el nombre oficial de la esperada película de "Dungeons & Dragons", que será protagonizada por los destacados actores Chris Pine y Regé-Jean Page.

La noticia fue dada a conocer a través de un video con música épica, publicado en sus redes sociales, donde también se anunciaba la fecha de estreno. De esta manera, se marcó el inicio oficial de la campaña publicitaria de la película.

El filme será dirigido por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, y además de Pine y Page, será protagonizada por Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head y Hugh Grant.

Si bien, todavía no se conocen los detalles de la película, hace un tiempo Page manifestó que la cinta será un "gran suspiro de alivio para los fanáticos de 'Dungeons & Dragons' en todas partes".

Por otro lado, Pine ha dicho que la producción será una mezcla entre Game of Thrones, The Princess Bride, Monty Python and the Holy Grail y The Goonies.

“Tiene muchas emociones. Es sincero de los ochenta, hay un poco de Goonies allí. Mi personaje, es el mejor planificador de fiestas. Creo que va a ser muy bueno. Quiero decir, quién sabe, pero creo que tenemos una buena oportunidad y John & John son tipos asesinos. Conocen la comedia y conocen el corazón y tuvimos un gran elenco y pasamos un buen rato haciéndolo. Y eso es todo lo que puedes pedir”.

¿Cómo se llama la película de Dungeons & Dragons y cuándo se estrena?

La película tendrá como título oficial Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves y fijó su fecha de estreno para el próximo 3 de marzo de 2023.