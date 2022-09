En abril pasado confirmaron su visita a Chile y ahora, en la previa a su nueva presentación en Chile, Dream Theater emitió una alerta para sus fanáticos, ya que actualizó los horarios para el día de su show.

El quinteto se reencontrará con sus fans locales en un momento especial, tras quedarse con el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal, por The Alien.

Será la oportunidad para que los fans puedan disfrutar en vivo su álbum número 15 llamado A View From The Top Of The World, disco de siete canciones que los tiene a la cabeza en la representación mundial del metal progresivo.

Dream Theater en Chile | ¿Cuándo y dónde será el show de los pioneros del metal progresivo?

Los estadounidenses se presentarán este 10 de septiembre, en lo que será su visita por primera vez a la Quinta Vergara.

Los músicos norteamericanos retornan a Chile a tres años desde su último espectáculo, cuando salieron al escenario del Movistar Arena.

Dream Theater en Chile | ¿Cuáles son los nuevos horarios?

Los hitos horarios para ese día son los siguientes:

17:00 horas - Apertura de puertas

19:00 horas - Pacífico

20:00 horas - Dream Theater

Dream Theater en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el concierto en Viña del Mar?

Las entradas están a la venta por el sistema Passline, y sólo quedan para la localidad de galería, con un valor de $35.000 más cargos por servicio.