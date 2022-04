La reactivación del rock y el metal en vivo -dentro de un escenario mundial sobrepoblado de música urbana- indudablemente que es bien recibido. Y qué mejor que ese hito venga de la mano de Dream Theater, banda que acaba de confirmar el concierto que la traerá de vuelta a Chile.

El quinteto no llega solamente cargado de riffs, sino que también con el pecho hinchado luego de quedarse con el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal, por The Alien.

Esta será la oportunidad para que los fans puedan disfrutar en vivo su álbum número 15 llamado A View From The Top Of The World, disco de siete canciones que los tiene a la cabeza en la representación mundial del metal progresivo.

Dream Theater en Chile | ¿Cuándo y dónde será el show de los pioneros del metal progresivo?

Dream Theater anunció su regreso a Chile para el 10 de septiembre, momento en el que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara.

Los músicos norteamericanos llegarán nuevamente al país a tres años desde su última presentación, cuando salieron al escenario del Movistar Arena para hacer un espectáculo que superó las dos horas, con la interpretación de los 19 temas que componían el repertorio bautizado como Distant Memories.

Dream Theater en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el concierto en Viña del Mar?

Las entradas estarán a la venta a partir del martes 19 de abril, desde las 11:00 horas, por el sistema Passline.

En tanto, habrá descuento Chek entre el 19 de abril al 1 de mayo.