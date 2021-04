Don Francisco sobre críticas a la Teletón: "Es una estupidez de gallos que no saben"

Mario Kreutzberger, Don Francisco, tuvo una cercana conversación con Martín Cárcamo en "De Tú a Tú", en el episodio que se exhibió la noche de este miércoles. En la oportunidad, el veterano animador se refirió a quienes han criticado la forma en que se manejan los dineros de cruzada solidaria y tuvo un lapidario comentario para ellos.

El emblema de las 27 horas de amor conversó con Cárcamo en su mansión en Miami, Estados Unidos, momento en el que reflexionó sobre el evento comentando que "para mí, haber tenido la oportunidad de haber trabajado en la Teletón, me dio una satisfacción tremenda".

"Le he dedicado muchas horas de mi tiempo, muchas horas de mi trabajo a eso porque siento que me hizo mejor persona, porque eso me hizo grande internamente, me hizo crecer como ser humano", añadió.

En tanto, sobre las críticas y las acusaciones acerca de los dineros de la Teletón, Kreutzberger fue durísimo con los detractores y aseguró que "es una estupidez de gallos que no saben, no entienden, porque la verdad es que esto se hace con el alma. Nunca ha pasado un peso de la Teletón por mis manos. Nunca, ni va a pasar".