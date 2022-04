Atención fanáticos de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el próximo 6 de mayo.

El elenco estará compuesto por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La película está dirigida por Sam Raimi y Kevin Feige es el productor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está escrito por Michael Waldron.

En esta nueva secuela Steven Strange abre un portal al multiverso, ya que utilizó un hechizo prohibido en la película anterior de la saga de Marvel. Es por esto que tendrá que enfrentarse a una gran amenaza.

En esta nueva historia del Universo Cinematográfico de Marvel, La Bruja Escarlata, o popularmente conocida como Wanda, se suma a la trama. Sin embargo, podría ser tanto una aliada como una enemiga.

La preventa de la secuela de Doctor Strange, estará disponible el próximo miércoles 6 de abril, de acuerdo a la información entregada por diferentes sucursales de cine a lo largo del país.

Si quieres obtener tu preventa ingresa en CineHoyts, Cinemark, CinePlanet

¿Cuánto dura Doctor Strange 2?

El filme tiene una duración de dos horas y 28 minutos. Además, es dirigida por Sam Raimi con el guion a cargo de Michael Waldron.