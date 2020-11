Disney Plus | Conoce el contenido destacado que traerá la plataforma

Disney plus llegará con todo el 17 de noviembre a Chile y Latinoamérica, visualizándose como competidor directo de sus pares Netflix, Amazon Prime y HBO GO. El gigante de las producciones infantiles, sumará millones de adeptos ya que será la única plataforma que tendrá acceso al contenido exclusivo de Disney además de Pixar, Marvel y la saga de Star Wars, entre otros.



¿Cuáles serán los estrenos más destacados de Disney+?



Como contenido exclusivo podrás encontrar clásicos de Disney como El Rey León, live action de Mulán además de la primera y segunda temporada del nuevo título de Star Wars, The Mandalorian.

Marvel arribará con sus películas tradicionales ya conocida, pero también en futuro planean incluir series “Falcon y el Soldado del Invierno”, “WandaVision” y “Loki”, además del documental “Proyecto Héroes de Marvel”. Los clásicos no faltarán “Los Simpson”, “Gárgolas” y “X-Men: La Serie Animada”, estarán disponibles. National Geographic también será contenido exclusivo de Disney Plus y llegará con la serie original de producción propia: “The Right Stuff”.

Marvel, Star Wars, Disney y National Geographics son algunos de los contenidos de la plataforma (Foto: Captura Disney+)

Cabe destacar que algunos contenidos se crearon únicamente para la plataforma Disney +, como la versión live action de La dama y el vagabundo, junto con producciones de Disney Channel. En cuanto a Pixar, tendrá cortometrajes animados originales como “Forky Pregunta”.

La página oficial de la plataforma es esta, aquí podrás suscribirte, revisar precios y el catálogo completo.