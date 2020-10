Disney + anuncia su llegada a Chile con catálogo de lujo

¡Atención fanáticos! Y es que como dice el dicho popular, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no pague: Disney + anuncia finalmente su llegada a Chile. A través de su página web oficial, el servicio de streaming confirma su aterrizaje a suelos nacional para el próximo 17 de noviembre.

El debut de la plataforma del imperio de Walt Disney, que competirá directamente con Netflix y Amazon Prime Video, se ha convertido en uno de los más esperados de los últimos meses. Sobre todo porque su llegada estaba proyectada para el primer trimestre de 2021.

Los ejecutivos decidieron adelantar el lanzamiento para Chile y otros países de este lado del mundo aparentemente a causa del confinamiento, pues este último tiempo el uso de este tipo de servicios ha ido en alza.

¿Cuánto costará la suscripción de Disney + en Chile?

De momento esta información se desconoce, sin embargo, se estima que se asemeje al valor que tiene en Estados Unidos. Es decir, $7 dólares, lo que en pesos chilenos serían aproximadamente $5.562.

El catálogo de Disney +







Disney+ cuenta con un nutrido catálogo de producciones desarrolladas bajo el alero de la firma del ratón Mickey, pero además de otras reconocidas marcas como Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, además de ESPN.

Para su debut en nuestro país, Disney + ofrecerá una amplia variedad de contenidos clásicos pero también nuevos. Una de las grandes sorpresas es que algunos estrenos se harán en paralelo con Estados Unidos. Las producciones de Marvel prontas a ver la luz son: “Falcon y el Soldado del Invierno”, “Loki” y “WandaVision”.

De todas formas, estarán disponibles los más conocidos éxitos del Universo de Marvel, incluida “Avengers: En Game”.

En este contexto, la nueva apuesta del universo de Star Wars será una de las grandes novedades para los latinos. Hablamos de “The Mandalorian”, serie que prontamente estrenará su segunda temporada.

En cuanto a The Walt Disney Studios, estarán disponibles producciones como “La Dama y el Vagabundo” en su versión live action, “Noelle” y “Togo”. Y por supuesto no faltarán los clásicos del mundo de Disney como “La Cenicienta”, “La Bella y la Bestia”, “El rey león”, entre otros.

Los nostálgicos de Disney Channel también están incluidos y podrán disfrutar de series como “Zack y Cody: Gemelos en acción” y “Hannah Montana”. Asimismo, de la trilogía de “High School Musical y la película de “Phineas y Ferb”.

Pixar, en tanto, tienta a sus fanáticos con sus más recodados éxitos pero también ofrecerá novedades. “Monsters INC”, “Toy Story”, “Los Increíbles”, “Wall-E”, “Up: Una aventura en acción”, “Buscando a Nemo” serán parte del catálogo junto a nuevos cortometrajes.

Y por último, pero no menos importante, el contenido de National Geographic también estará disponible para los fanáticos con increíbles documentales sobre la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.