Hija de Dino Gordillo revela los motivos del por qué decidió cambiarse el apellido materno

En De Tú a Tú, el destacado humorista nacional Dino Gordillo conversó junto a Martín Cárcamo acerca de su carrera y su familia, en el espacio además, su hija Camila explicó por qué decidió cambiarle el apellido materno para tomar el de la pareja actual de su padre.

Durante la conversación entre el humorista y el rostro de Canal 13, Camila se sumó a la conversación y compartió detalles acerca de su vida, entre eso los motivos del cambio de su apellido.

El primer matrimonio del comediante duro 15 años, en donde señaló "al comienzo todo bien, como toda relación. Pero luego sucedieron algunas cosas que son personales, y no quiero contarlas porque no quiero causarle daño a nadie. Tengo la alegría de que mis tres hijos vinieron a vivir conmigo”.

La hija de Dino explicó que “la separación de ellos es un tema de su relación (…)a mí nunca me faltó mi papá, siempre estuvo ahí. Hubo un momento en que el tema de las visitas era más complejo, entonces me iba a ver al colegio a escondidas”.

Sobre su madre señaló: "No tengo relación con mi mamá (biológica) hace muchos años. Nunca fue para mí como el sentido de ser mamá. Hace varios años que no hablo con ella, desde que mi papá se separó legalmente". indicó.

Acerca de por qué decidió cambiar su apellido por el de la actual pareja de su padre, Patricia Cabellero, la joven reveló que "Ella me preguntó que qué me haría feliz y yo le dije 'cambiarme el apellido' y me dijo 'hagámoslo, hablémoslo con el papá' y ahí averigüé, busqué, hablé con abogados, busqué todo y lo hice".

"Se demoró harto igual el trámite, fue más de un año. Me llegó el resultado y la resolución final el aniversario del fallecimiento de mi abuelo, Ricardo Caballero, ese día llegó la resolución de que me aprobaban el cambio de apellido", finalizó.