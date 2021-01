Dino Gordillo tras su participación en el Festival de Las Condes: "Tenía miedo de subir"

Luego de finalizar su presentación en el primer gran festival nacional del año, el artista nacional, habló acerca de su participación en el evento y como percibió este nuevo formato, donde el público no se encontraba de manera presencial si no vía streaming, debido a la pandemia de COVID-19

Sobre como sintió al público virtual y cuales eran sus impresiones antes de subir al escenario, Dino señaló "preocupado, asustado, con un poquito de temor, es que el humor es diferente al cantante, el cantante cierra los ojos y canta como si esta enamorado, termina la canción y abre los ojos. Para nosotros es diferente cerramos los ojos cuando terminamos el chiste para ver si aplauden".

Luego añadió "Era un gran riesgo y lo asumí con responsabilidad, con cariño, lo quise hacer primero que nada para salir de todo lo que ha había vivido el año pasado, que fue un año muy trágico para mi, por las cosas de mi corazón, lo que pase que se me reventó la aorta".

Recordemos que el artista debió ser internado el año 2020 tras sufrir una emergencia cardíaca, que lo mantuvo hospitalizado por varios días.

"Tenia miedo de subir porque nosotros necesitamos el feedback, ver las caras, porque hay en el momento tu vas cambiando o arreglando, vas palpando al publico" añadió el artista.

Luego volvió a referirse al complejo momento de salud que pasó el 2020, donde hizo un llamado a la gente, señalando que lo que le paso por 'porfiado, ya que no siguió una indicación médica. También comentó lo sorprendido que quedo tras recibir el cariño de sus seguidores.

"yo no sabía cuanto me quería la gente, cuando yo estuve enfermo y después me recupere, yo tenía más de 5000 mensajes" indicó.