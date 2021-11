Cada 29 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Cine Chileno, en homenaje a los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos y desaparecidos en 1974 por personas de la dictadura militar.

Pese a que para hoy no hay proyecciones programadas en las salas de cines masivas, sí hay buenas opciones en el Centro Arte Alameda y en formato online, entre las que se incluye Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Huaiquimilla, y el documental El cielo está rojo de Francina Carbonell.

Sin embargo, si no puedes asistir a las funciones de manera presencial, a continuación te contamos cuáles son las mejores películas chilenas para ver y disfrutar desde la casa.

¿Cuáles son las películas chilenas más destacadas y dónde verlas?

Una Mujer Fantástica

Marina (Daniela Vega) es una joven camarera aspirante a cantante y Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor, con pareja y planean un futuro juntos. Sin embargo, tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración.

Esta película se puede ver en Amazon Prime Video y Cuevana.

El Agente Topo

Luego de una búsqueda, Sergio consigue trabajo como espía en un hogar de ancianos, donde debe ver si los adultos mayores, específicamente una señora está siendo maltratada por el personal. Sin embargo, este hombre tiene 83 años por lo que no es el agente 007 por lo que no le resulta fácil aprender a manejar la tecnología. Luego de un tiempo el comienza a entablar una relación de amistad con los adultos mayores y se da cuenta de que la realidad no tiene nada que ver con lo que sospechaban.

Esta cinta se puede ver en Ondamedia.

Tengo Miedo Torero

En medio de la turbulencia política de la dictadura de Pinochet en Chile en los años 80, una vieja y pobre travesti se involucra en una arriesgada operación clandestina tras enamorarse de un guerrillero que le pide ocultar en su casa peligrosos secretos de la resistencia.

Esta película se puede ver en Amazon Prime Video.

El Club

Un grupo de sacerdotes convive tranquilamente en una retirada casa de un pueblo costero, hasta que la llegada de un nuevo integrante amenza con desenterrar todos los oscuros secretos.

Esta película se puede ver en Netflix.

Machuca

En Santiago de Chile del año 1973, Gonzalo Infante y Pedro Machuca, dos niños de once años, viven en dos mundos diametralmente opuestos: el primero en un barrio residencial, y el segundo en un poblado ilegal a pocas manzanas de distancia.

El director de un colegio religioso privado, es un idealista que, con el apoyo de algunos padres, intenta integrar en el elitista colegio a chicos procedentes del poblado. Es así como Pedro Machuca y Gonzalo Infante llegan a ser compañeros de clase y amigos en un momento de gravísíma división y enfrentamiento dentro de la sociedad chilena.

Esta cinta se puede ver en Vimeo.

La Batalla de Chile

El filme que está compuesto por tres partes donde narra lo ocurrido en Chile previo al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que terminó con el Gobierno de Salvador Allende.

La cinta se puede ver en Youtube.

No

En 1988, un hombre muy bueno en publicidad crea una campaña televisiva en torno a la felicidad para derrotar al dictador militar Augusto Pinochet en el plebiscito de su "presidencia".

Esta película se puede ver en Netflix.

Violeta se fue a los cielos

Un homenaje en el centenario del nacimiento de Violeta Parra. Antes que Bob Dylan, en el sur del mundo (Chile) estaba Violeta, madre del folk latinoamericano.

Esta cinta se puede ver en Filmin.