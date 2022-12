¿Cuándo se estrena? Glass Onion, la secuela de Knives Out, llega a Netflix este mes

Un nuevo lanzamiento llega al rey del streaming, se trata de Glass Onion: A Knives Out Mystery, el film secuela de la cinta original, es una película de misterio y suspenso estadounidense escrita, dirigida por Rian Johnson y producida por Johnson y Ram Bergman para T-Street Productions. Diversas novedades han surgido sobre su personaje principal Craig y el estreno del largometraje por la plataforma. A continuación, te informamos los detalles que necesitas saber.

¿Cuándo se estrena Glass Onion: A Knives Out Mystery en Netflix?

El film se estrena el día 23 de diciembre por el sitio streaming.

Daniel Craig habla sobre la sexualidad de su personaje en Glass Onion

El actor, durante una conversación con The Sunday Time, abordó la sexualidad de su papel protagonista, Benoit Blac, donde afirma que es homosexual. “Es normal. Pero no hacemos una montaña de un grano de arena”, agrega “Para Daniel y para mí tenía sentido que Blanc fuera queer. No queríamos abordarlo desde una perspectiva tímida o trillada. Solo queríamos que fuera una característica verosímil del personaje”.

¿De qué se tratará Glass Onion: A Knives Out Mystery?

La sinopsis descrita por el sitio señala lo siguiente:

El famoso detective Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio que gira en torno a un magnate de la tecnología y su ecléctico grupo de amigos.

Según el portal de noticias de Netflix, su director Johnson describe su manera para seleccionar al elenco como «organizar una cena».

“Tratas de invitar a personas que te agradan —cuenta—. Pero la realidad es que nunca se sabe. Al final, solo quieres conseguir los mejores actores para cada papel, los más adecuados para cada parte individual. Entonces, lanzas los dados y a esperar. Por suerte, conseguimos un grupo excelente que de verdad se ajustó muy bien”, declaró el cineasta.

¿Cuál es el reparto de Glass Onion: A Knives Out Mystery?

Su reparto principal es:

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (El Hombre Gris), Madelyn Cline (Outer Banks), además de Kate Hudson y Dave Bautista (El ejército de los muertos).