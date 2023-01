Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse estrena su esperado primer avance

Excelentes noticias para los fanáticos y fanáticas de The Seven Deadly Sins (‘Nanatsu no Taizai’). Un importante anuncio se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, el cual nos muestra el primer teaser oficial de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalyps. Te mostramos a continuación el sorprendente clip del anime.

¿Cuál es el avance oficial de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalyps?

Sin más preámbulo, te mostramos el teaser oficial de la serie.

Entre los años 2012 y 2020, se publicó la obra original de The Seven Deadly Sins’ (‘Nanatsu no Taizai’), en la Weekly Shonen Magzine de Kodnansha. Su proyecto logró desarrollar una adaptación al anime, la cual inició en 2014, y estuvo compuesta por cuatro entregas, siendo la última de estas, estrenada en enero de 2021.

El anime ha sido un gran éxito para la audiencia, lo que le ha permitido expandir su universo en diversos formatos. La obra también cuenta con varios largometrajes, la última de estas una de dos partes titulada The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh), en donde se centra en el hijo de Meliodas, Tristan. Este relato estará dividido en dos películas, siendo su primera cinta ya estrenada en la plataforma streaming de Netflix.

¿Cuál es la sinopsis del manga de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalyps?

Esta es la sinopsis señalada por la plataforma Crunchyroll.

Percival siempre ha vivido con su abuelo en el Dedo de Dios, un remoto refugio que se eleva por encima de las nubes. Y aunque le encanta la vida sencilla, en secreto anhela la aventura. Pero la vida de Percival cambia para siempre cuando un intruso -que comparte con él una conexión estremecedora- le arrebata todo lo que ha conocido.

Sin nada más que hacer que perseguir a quien se lo arrebató todo, Percival emprende su propio viaje. Durante su viaje, el chico protegido descubre que hay muchas cosas que no sabe sobre la vida normal. Por suerte, en el camino encuentra amigos que le ayudan a salir adelante, pero ¿cómo reaccionarán cuando descubran el destino de Percival... y su relación con el fin del mundo?