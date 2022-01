El juego se llamará The Seven Deadly Sins: Origin

A lo Genshin Impact: The Seven Deadly Sins tendrá juego al estilo mundo abierto

Los animes actualmente están en una época de bastante popularidad, estando a la par en expectación respecto a series tradicionales. Una de ellas es The Seven Deadly Sins, exitosa serie que ya ha tenido un recorrido en los videojuegos, y que lo volverá a tener debido a que recientemente se dio a conocer que tendrá un juego de mundo abierto al estilo de Genshin Impact. El juego se llamará The Seven Deadly Sins: Origin.

El título del anime estará a cargo de la empresa coreana Netmarble, quienes serán los desarrolladores. De hecho ellos ya estuvieron involucrados en el juego The Seven Deadly Sins: Grand Cross, disponible para PC y dispositivos móviles.

Hasta ahora no hay muchos detalles sobre este juego que tendrá a Meliodas como protagonista, al igual que en el manga y anime, uno de ellos es que tendrá características de mundo abierto con alto nivel de libertad, tal como se puede ver en el tráiler. Meliodas podrá recibir ayuda de sus aliados durante los combates y también mientras explora el mundo.

¿Cuándo se estrena The Seven Deadly Sins: Origin?

El juego aún no tiene fecha de lanzamiento. Se espera que esté disponible para consolas, PC y dispositivos móviles.