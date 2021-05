Denise Rosenthal rechaza espectáculo en Got Talent por "romantizar la violencia": "No me gusta"

En el último capítulo de Got Talent se presentó una pareja de bailarines Andrea y Jonathan, quienes exhibieron un espectáculo artístico que incluía una coreografía tanto en el aire como en el suelo mientras se sujetaban de una cuerda.

Mientras realizaban su número, la cantante Denisse Rosenthal votó de manera desfavorable apretando al cruz a diferencia de sus compañeros de jurado Luis Gnecco, Carolina Arregui y Sergio Freire.

Al explicar el por qué de su decisión, la cantante señaló que: "Les toqué la cruz porque la decisión artística de romantizar la violencia, me parece que no estoy de acuerdo. No me gusta. Lo digo con todo el amor, el respeto y la admiración".

“Creo que la violencia en el pololeo, la violencia intrafamiliar, las relaciones tóxicas, las relaciones tormentosas son algo que atraviesan a nuestra sociedad transversalmente, profundamente y que traen consigo consecuencias como el femicidio o algunas situaciones que ya digamos no son controlables".

“Si bien creo que hay algo en su propuesta que es erótica y es desde una decisión, me imagino, a mí me parece que no hay que romantizar ese tipo de razonamiento humano".

“Mi voto es no. Debo ser fiel a lo que a mí me ocurrió. Pero me encanta su química, así que me imagino que ya con los tres votos ya están y forman parte de Got Talent Chile. Así que bienvenidos”.

Got Talent

En tanto, la bailarina Andrea le comentó que: "la intención de nosotros era mostrar todo lo contrario. Cuando empezamos a hacer este número no todo fue totalmente color de rosa. Hubo muchos roces, mucho de no ponernos de acuerdo, peleamos un montón".

Got Talent

“Obviamente no desde la violencia, pero sí queríamos demostrar que, aunque no haya un acuerdo completo, a través del amor, la compresión y todo al final se puede lograr sacar adelante algo”. señaló la participante.