Participante de Got Talent crítica al programa: "No me parece la forma en que buscan generar contenido"

En la última emisión del programa Got Talent, se vivió un tenso momento luego de la participación de los freestyler Catalina Vega y Diego Urzúa, quienes no fueron seleccionados por el jurado y luego de la transmisión del capítulo, utilizaron sus redes sociales para expresar su molestia frente a lo sucedido en el espacio de Mega.

Luis Gnecco y Carolina Arregui votaron que no, señalando que "no es muy popular lo que ustedes hacer", ante eso los participante señalaron que son campeones latinoamericanos del deporte y que uno de los motivos por el que estaban en ese escenario era para visibilizar lo que hacen.

"Yo so artista del cirque du soleil y llevar esto de un escenario tan grande... a ustedes les queda chico". señaló Catalina.

Ante la mirada atónita del jurado, a lo que Gnecco señaló: "lamentablemente yo juzgo lo que vi y lo que vi me mereció poner una cruz".

A través de su cuenta de Instagram, Catalina señaló lo siguiente:

"Hola a todos, efectivamente junto con Diego participamos en Got Talent Chile de Mega, el día 9 de febrero. Lo primero que me gustaría decir, es una falta de respeto invitar a talentos que supuestamente calzan con lo que el programa busca. No me parece la forma en que buscan generar contenido para rellenar el programa. Con Diego fuimos a MASIFICAR NUESTRO DEPORTE, para que muchos niños y niñas se identificarán e inspirarán con lo que hacemos. NO A HACER UNA POLÉMICA de ello, ni tampoco dar nuestros Instagram como los mencionó un@ de los jurados".

"Respecto a los comentarios del jurado, NADA, lo tomo de quien vienen. Nunca opinaron sobre nuestra rutina en el escenario, ya sea, coordinación, coreografía o sincronización con la música; si no, nuestro talento que llevamos haciendo hace más de 11 años. Les mencioné sobre mi trabajo porque ellos no conocían nuestro deporte y decían que lo que nosotros hacíamos NO ERA un espectáculo, entonces como? Si gracias a mi talento me ha llevado a donde estoy hoy".

"En nuestra salida del escenario los productores tampoco entendían al jurado, y nos dijeron “TRANQUILOS, esto NO VA A SALIR”, pero seguramente y como todos ya sabemos mostrar un polémica les ayuda... "