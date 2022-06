Hoy se dio inicio a la preventa de entradas para el próximo show de la ex chica Disney.

Este lunes comenzó la preventa de entradas para el próximo concierto de Demi Lovato en Chile, el que se llevará a cabo durante los próximos meses.

Holy Fvck Tour es el nombre de la gira que tendrá un total de 32 fechas comenzando el martes 30 de agosto en Sao Paulo, Brasil, y que la tendrá por países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Chile.

Además de cantar sus grandes éxitos como Skyscraper, Cool for the Summer y Heart Attack, la ex chica Disney aprovechará de presentar su octavo disco de estudio titulado "Holy Fvck", el que se estrenará el 19 de agosto de 2022.

Los precios de las entradas van desde los $34.500 en tribuna y silla de ruedas hasta los $144.900 en la posición diamante, y se compran directamente a través del sistema Puntoticket.

Si bien la venta anticipada ya se agotó, todavía queda la venta general de entradas que comenzará a las 11:01 horas de este miércoles 15 de junio.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Demi Lovato en Chile?

Tras ocho años de espera, finalmente el concierto de Demi Lovato en Chilese realizará el próximo 13 de septiembre de 2022 en el Movistar Arena de Santiago.