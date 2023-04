Anuel AA se ha convertido en uno de los reggaetoneros más escuchados a nivel mundial, y el pasado jueves el artista puertorriqueño lanzó una nueva canción junto a otro gran exponente del género urbano Wisin. La canción se titula “Mi Exxx” y debido a la letra en las redes sociales se ha comenzado a divulgar para cuál de sus dos ex estará dedicada la canción.

Cabe recordar que Anuel fue pareja de la cantante colombiana Karol G y tras su ruptura el artista inició una relación con la cantante dominicana Yailin con quién se casó y ahora tienen un hija en común, sin embargo, esa relación también finalizó por lo que el cantante se encuentra soltero.

Durante una entrevista le preguntaron al intérprete de “China” si se había inspirado en la vida real, lo que rápidamente contestó y explicó porque su nueva canción se llama “Mi Exxx”. “Quienes tienen una ex que recuerdan, que extrañan y que la aman y quisieran estar ahí con ella. Muy sencillo el mensaje”, dijo entre risas el artista.

Rápidamente en las redes sociales se comenzó a especular que la canción se la habría dedicado a Karol G, las especulaciones surgieron por la letra de la canción precisamente en la siguiente parte “A veces cuesta más perdonar que pedir perdón… / Y aquí yo sigo escribiéndote un poema en cursivo / En una carta que tiene tu nombre al la’o del mío / Te llené la casa de flores 100 veces y no doy contigo / Si va’ a llorarme muerto, ¿por qué no me amas vivo?”, canta Anuel en una de sus intervenciones.

Según los fans de ambos cantantes sería la tercera canción que le habría dedicado a “La Bichota” luego de “Más Rica que ayer” y “Triste Verano”. Sin embargo, la canción también la vinculan con su exesposa, Yailín.

Revisa a continuación la nueva canción de Anuel AA: