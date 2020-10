De los superpoderes a la sangre: Jamie Foxx se convertirá en un cazador de vampiros para Netflix

El actor afroamericano Jamie Foxx está cultivando su relación con Netflix y tras haber estrenado un gran blockbuster en la plataforma en agosto pasado, ahora ya tiene agendado su próximo trabajo conjunto: "Day Shift".

Así Foxx pasará de jugar con superpoderes en "Project Power" a ser un chupa sangre en lo que será el debut en la dirección del coordinador de dobles J.J. Perry, después de que el libreto de Tyler Tice para la entrega fue descubierto en medio de un concurso de guiones.

Perry es conocido por haber trabajado como director de segunda unidad y coordinando los dobles de películas como "The Fate of the Furious", "Bloodshot" y en las películas de "John Wick"

En la película, Foxx interpretará a un esforzado trabajador que busca entregarle una buena vida a su hija de 8 años, pero su humilde trabajo de limpiador de piscinas en el valle de San Fernando, California, es sólo una fachada para la línea laboral que realmente le entrega beneficios: cazar y mtar vampiros.

Chad Stahelski, quien dirigió las entregas de "John Wick", oficiará como productor, en conjunto con Foxx, quien también aparecerá en los créditos de producción aparte de interpretar el rol protagónico.

A pesar de los estragos que ha causado la pandemia en la industria del cine y la televisión, Jamie Foxx está teniendo un auspicioso 2020, con múltiples títulos bajo la manga.

Junto con hacer "Day Shift" y "Project Power", el actor también co protagonizará y producirá el thriller "They Cloned Tyrone" y la serie "Dad Stop Embarrassing Me" para Netflix. A eso se suma que tiene agendando el estreno de "Soul", lo nuevo de Pixar, para el próximo 25 de diciembre en el servicio de streaming Disney+.