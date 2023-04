La nueva temporada de Casados con Hijos fue bastante esperada por el público y con su regresó a las pantallas de Mega capítulo a capítulo dan que hablar la familia más chistosa de la televisión chilena. Una de las protagonistas de esta temporada ha sido Titi Larraín quién la interpreta la actriz Dayana Amigo, la nueva vida de influencer de Titi ha generado más de una carcajada. Esta vez el equipo de producción y la actriz revelaron cuánto se demoran en transformar a la actriz en Titi Larraín.

¿Cuánto tiempo se demora en convertirse en Titi Larraín?

En total son 70 minutos los que se demora el equipo de maquillaje en transformar a Dayana Amigo en Titi Larraín, pero no es un trabajo de sólo una persona sino que cinco personas la ayudan con el pelo, maquillaje, vestuario, uñas, entre todos los detalles que deben completar para que Titi quede perfecta para grabar.

Para volver a su querido personaje la actriz en conversación con Las últimas Noticias comentó que un mes antes de iniciar las grabaciones debió aclarar su pelo para llegar a un rubio claro, afortunadamente fue con ayuda del estilista de las famosas Gonzalo Leonidas. “Nunca me he acostumbrado a ser rubia. Hace 15 años ya me había decolorado para la Titi después de la segunda temporada. Nadie me lo pidió porque pude usar peluca, pero para mí luce y funciona mejor que mi propio pelo. Me tengo que retocar el color una vez al mes y también la raíz porque crece y va cambiando de color, y se debe mantener una continuidad en los capítulos” explicó la actriz.

Para cada grabación la actriz llega y el equipo de Mega conformado por Fernanda Tapia, Valeska Anjari, Loredana González, Valentina Maldonado y Romina Fredes trabajan simultáneamente, mientras una maquilla, otras dos ven su vestuario y dos la peinas ya que se debe aplicar extensiones.