Daniela Palavecino habla sobre su relación con su esposo: "Todo fluyo desde un principio"

La denominada reina de los memes habló en el programa de Diana Bolocco, que se transmite a través de Instagram acerca de su historia de amor con su esposo, el actor de origen ruso Deniss Rakovich.

La ex participante de Master Chef Chile contó sobre la pedida de matrimonio que "me regaló el anillo en Colombia, viajó para allá el 14 de febrero, se fue a verme tres días, porque el ritmo en Masterchef era grabar todos los días y era super demandante y me dijo 'no te voy a estresar, pero te voy a ir a ver'. indicó la actriz, quién luego contó "y llegó a Colombia el 14 de febrero con anillo y nada, le dije altiro que si".

La animadora de Mega le preguntó si sospechaba que Rakovich le iba a pedir matrimonio. "sí, porque él había estado preguntado, me dijo como 'que te parece a ti esto de casarte de nuevo, que opinión tienes de eso'" comentó.

Señaló que la parte que menos le llamaba la atención del matrimonio era la celebración. "

El evento de matrimonio, la fiesta a mi eso nunca me ha gustado, eso de vestirse de blanco, de entrar con el papá, de la comida con mucha gente, y la primera vez que me case fue un poco mas así, entonces una segunda vez de algo que no quería mucho...". explicó.

Sobre su la relación con su esposo, la comunicadora comentó "siento que es un nombre bacán y todo fluyo desde un principio".