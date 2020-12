Daniela Colett confiesa que no sólo se hizo una... sino que cinco cirugías en la nariz tras sufrir bullying

La conversación que la esposa del futbolista Eduardo Vargas, Daniela Colett, tuvo con Jordi Castell en su programa de Instagram "El Aperitivo" sigue dando que hablar, después de que volvió a viralizarse a propósito de que la modelo confesara que no sólo se ha hecho una... sino que cinco cirugías en la nariz, después de que sufrió bullying en redes sociales.

Los usuarios de las plataformas digitales alimentaron sus inseguridades y complejos, por lo que Colett decidió alterar su apariencia decidió sometiéndose a una cirugía plástica.

"Yo soy de origen italiano, entonces tenía la nariz muy grandecita de acá, pero no estaba fea, a mí me encantaba mi nariz (...) Mucha gente llegaba a mi Instagram a decirme cosas feas y me empezaron a tocar el tema de la nariz, y creo que me afectó demasiado sicológicamente eso", lamentó la periodista brasilera.

Esa fue una de las principales consecuencias de adquirir popularidad para Colett, ya que tras involucrarse con el futbolista comenzó a sentir la inquietud por el aspecto de su nariz, algo que se detonó definitivamente al cultivar más y más seguidores en Instagram.

Entonces, continuó Colett, "después que nació mi primera hija me operé. Después vine a México, no me gustó y me operé de nuevo, y de nuevo. Hasta ahorita que estuve en Brasil, que me operé la quinta vez y dije 'ya, jamás'".

Según manifestó ahora, Daniela está satisfecha con el aspecto de su nariz. "Me veo una nariz muy natural, no quiero una nariz que se note que está operada", puntualizó.

En tanto que, en relación a los ácidos comentarios que le han llegado, Colett ahora es tajante: "ignoro y bloqueo, pero sí me afectó por muchos años, porque nunca entendí por qué una persona que no me conoce llegue a una foto que tengo a decirme cosas".

La conversación completa de Daniela Colett con Jordi Castell la puedes revisar a continuación: