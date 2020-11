Daniela Colett cuenta como fue el inicio de su relación con Eduardo Vargas

La periodista brasilera habló con el programa el Aperitivo, espacio que conduce el fotógrafo Jordi Castel a través de su Instagram, donde contó detalles de su relación con el futbolista Eduardo Vargas, con quien se caso en 2017 y con el que tiene tres hijos.

Señaló que el futbolista le escribió por Instagram “yo no soy de Porto Alegre exactamente, soy del interior, de una ciudad que se llama Casca, está como a tres horas de Porto Alegre. Y él vio mi ubicación que estaba a tantos kilómetros de distancia de él y ahí me escribió. Después estuvimos hablando por Instagram hasta que nos encontramos por primera vez, pero fue como ‘hola’, ‘bye’.

Luego mencionó que meses después retomaron las conversaciones y acordaron juntarse "agendamos una cita y Eduardo, como era muy vergonzoso, llevó a una pareja de amigos que vivía con él. Es súper vergonzoso con las personas que no conoce, además yo soy de hablar demasiado y él no".

Después del primer encuentro empezaron a verse más seguido e incluso Vargas conoció a sus padres "luego me pidió pololeo y estuvimos todo el año 2013 juntos. Hasta que llegó diciembre y él se tenía que ir de Gremio, entonces fue a mi casa a pedir a mi papá si yo me podía ir con él. Y me fui con él, después fuimos a España, me embaracé de Anto y empezó nuestra aventura".

Comentó también en el live acerca de como su familia se había tomado la relación entre ambos "imagínate mi padre, la única hija mujer, además tenía todas las esperanzas de su negocio, porque mi papá tiene empresa, entonces quería que yo fuera su sucesora en la empresa. Y yo salí de ahí para irme con él y tener hijos. Mi papá quedó como destrozado, pero la felicidad de un hijo es la felicidad del padre, entonces estaba feliz igual”.

La pareja debió mudarse nuevamente a Brasil tras haber vivido varios años en México debido al fichaje de Eduardo al Atlético Mineiro.