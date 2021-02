Daniela Castro comparte el estado de salud de su mascota: "Hoy pasó algo un poco triste"

La ganadora de la primera temporada de Master Chef Chile compartió el reporte de salud de su perrito Guapo, quien ha pasado complicados momentos en las últimas semanas, lo que tiene preocupada a Castro.

En su publicación de Instagram, Castro compartió como se encuentra su querida mascota. "Reporte de guapo! En unos días tenemos el resultado de su nuevo examen a los pulmones que hicimos am. Hoy pasó algo un poco triste, al parecer su cerebro está inflamado, fuimos veloces a un doc, porque se caía hacia un lado y le quedó la cabecita chueca". comenzó señalando la joven.

Quien luego agrego "Ya lo llevamos a un neurólogo y estamos tomando todos los exámenes antes de ver cuáles pasos vamos a seguir. En su condición no es llegar y sacar su tumor, debemos ver si se ha ramificado o cuál es su condición. Esperemos no sea así. Gracias infinitas a todas y todos por su cariño y gracias @mgmotorcl porque me facilitan ene el traslado de mis peyissss! Estaré haciendo el guapi reporte! Las y los amo".

Tras esto sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y de cariño para ella y su mascota, quienes deseaban su pronta recuperación. "Arriba Guapo, mucho amor para ambos", "Fuerza Dani, toda las buenas vibras para ambos, besitos para el Guapo", "Animo Dani, Guapito saldrá de esta". Fueron algunos de los comentarios que dejaron.