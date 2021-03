"Te amo por siempre" Daniela Castro lamenta el fallecimiento de su querida mascota

Daniela Castro, compartió una triste noticia con sus seguidores, su querida mascota, Guapo, falleció tras una larga lucha en contra de un cáncer que lo aquejaba desde hace algún tiempo, la ganadora de la primera temporada de Master Chef se refirió al tema en sus redes sociales.

En una publicación de Instagram, la joven comenzó señalando "Te amo por siempre. �� Me hubiera encantado que estuvieras con nosotros más tiempo, 8 meses de tu nueva vida fue muy poco �� ����♥️ Eres y serás siempre el perro más Guapo del mundo. Te rescatamos de la calle con Cáncer y lamentablemente es la misma razón por la que hoy te despedimos".

Luego agregó: "Te amo y te agradezco eternamente que aparecieras en nuestras vidas, me enseñaste a tener paciencia, a ser enfermera y a amar aún más a los peyis, me enseñaste que cómo humana mi labor es enmendar el error de algún otro humano que te dejo en la calle y así revertir ese dolor que te provocó".

También agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores durante este tiempo. "Gracias a todas las Guaperrulas por su amor incondicional...mi gordo se los agradeció hasta el final y nos estará cuidando a todos desde el cielo perruno".

"Quiero escribir veinte mil cosas pero estoy cansada, con pena y no entiendo mucho aún, pero así como lo he hecho todo este tiempo con mis reportes quería compartir con ustedes el último reporte, mi gordo ya no daba más y decidimos que descansara. Gracias por existir Guaperrulas! No saben cuánto me ayudo su apoyo en estos meses difíciles" Concluyó señalando la influencer.