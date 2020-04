"Su doble estándar para entrevistar es de hue**": Daniel Stingo arrasa con Matías del Río

Daniel Stingo no contuvo las palabras a la hora de lanzarse contra el periodista Matías del Río, después de la cuestionada entrevista que realizó en TVN, a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Sichel.

Del Río fue uno de los temas más comentados en redes sociales en el momento de la entrevista, sobre todo por mostrar un tono mucho más agresivo con la profesional de la salud, a diferencia de cuando se enfrentó con autoridades de gobierno, como el mismísimo presidente Sebastián Piñera.

Es por eso que en medio del programa "El Matinal de los que Sobran", el abogado cuestionó que "el entrevistador lo único que hacía era pelearla con el gobierno, que insoportable, muy desagradable... Tiene un doble juego y si lo veo a la cara se lo voy a decir, su doble estándar para entrevistar es realmente de hueón".

Daniel Stingo comparte con Alejandra Valle y Mauricio Jürgensen en "El Matinal de los que Sobran".

Y la crítica de Stingo no quedó ahí, ya que añadió que "la actitud, cuando entrevistó al presidente cornetero, a los ministros cornetero, pero a Izkia lo único que hacía era tratar de pelearla, no aguanté y la cambié. Más encima conduce el noticiero central, yo sinceramente ya no veo TVN".

Así fue la crítica de Stingo a Del Río, en la que incluso lo trató de "cornetero" por su entrevista a Piñera:

Stingo llama “huevon y cornetero” a Matias del Río, por la entrevista a Izkia Siches, por maltrato, agrega que es mal profesional...

y que es @danielstingo ? Un abogado que gritaba a quienes pensaban distinto a su ideología izquierdista en un matinal? @matiasdelrio pic.twitter.com/f5SkoyFZvc — Marcela R ���� Republicana (@supernova_alive) April 13, 2020