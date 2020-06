"Las mujeres transgénero son mujeres": Daniel Radcliffe responde a polémicas declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe, el joven actor que encarnó a "Harry Potter" en la saga cinematográfica de Warner Bros., salió a responder con artillería pesada a la autora de los libros del mago, J.K. Rowling, después de que ésta emitiera una serie de declaraciones trasfóbicas durante el fin de semana.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", escribió Rowling, desatando la ira del mundo en Twitter.

La autora fue duramente criticada por sus dichos y no es la primera vez que es el blanco de cuestionamientos, ya que en diciembre de 2019, salió en defensa de una investigadora llamada Maya Forstater, quien hizo múltiples publicaciones en la misma red social, en las que manifestó que las mujeres trans tienen la imposibilidad de cambiar su sexo biológico y otro tipo de leyendas ofensivas para para la comunidad LGBTQI+.

El polémico tuit de J.K. Rowling ante el que reaccionó Daniel Radcliffe.

Ante este panorama es que Daniel Radcliffe dijo basta y decidió responderle a la creadora de uno de sus personajes más famosos. Esto a propósito de que el mismo apoya desde hace más de una década al llamado Proyecto Trevor, una iniciativa que busca la prevención de crisis y suicidios de jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTQI+.

La respuesta del actor fue por medio de un ensayo que publicó en el mismo sitio del Proyecto Trevor, donde postuló tajantemente que "las mujeres transgénero son mujeres".

El texto en que Daniel Radcliffe le responde a J.K. Rowling.

"Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que J.K Rowling o yo", recalcó el intérprete.

Por lo mismo, Radcliffe hizo el siguiente llamado: "está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños".

En tanto que le dedicó a los fanáticos de Harry Potter un sensible mensaje, en el que aseguró que "A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti".

Por último, Daniel Radcliffe compartió una guía con directirces para convertirse en un aliado de la juventud transgénero y no binaria.